Мясников предупредил о болезнях, которые обостряются в холодное время года

Москва, 7 ноября. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия-1» перечислил болезни, которые обостряются в зимний период.

Среди этих заболеваний он выделил артрит, псориаз, легочные и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, в осенне-зимний период могут проявиться некоторые психиатрические заболевания.

«Зимой нервно-психические заболевания резко обостряются из-за изменения циркадных ритмов и светового дня», — объяснил Мясников в телепрограмме «О самом главном».

Врач также напомнил, что у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, холод может привести к спазму сосудов. Что касается болезней сердца, то они могут проявиться из-за внезапного переохлаждения. Медикам также известна холодовая аллергия, при которой человек на морозе покрывается пятнами. По словам Мясникова, нужно либо тепло одеваться, либо менять климат, либо пить антигистаминные препараты.

Ранее Александр Мясников назвал синдромы развивающейся пневмонии, при которых пациенту действительно нужна неотложная помощь. В первую очередь к ним относится температура выше 38 градусов, которая не спадает несколько дней, а также отдышка, передает «Ридус».