Вышел трибьют-альбом в честь 40-летия ДДТ

Москва, 7 ноября. Многие современные российские исполнители приняли участие в записи альбомов с каверами хитов рок-коллектива ДДТ.

Вышел трибьют-альбом «Территория ДДТ», в записи которого приняли участие больше 50 музыкантов. В честь 40-летнего юбилея группы Юрия Шевчука был создан специальный сборник, в который вошли 48 каверов на хиты коллектива.

В записи сборника принимали участие известные артисты, такие как Марина Кацуба, Игорь Растеряев, Хадн Дадн, Пика, Муся Тотибадзе, Animal Jazz, LOUNA, Lumen и многие другие.

Подготовка сборника проходила больше года. Официальный выпуск альбома был запланирован к старту юбилейного тура ДДТ, однако из-за пандемии коронавируса релиз был перенесен на следующий год, передает телеканал «360».