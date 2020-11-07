Пожар в жилом доме в Самаре унес жизни четырех человек

Самара, 7 ноября. Четыре человека погибли и четверо пострадали при пожаре в трехэтажном кирпичном здании в Самаре.

Причиной страшного пожара, повлекшего за собой человеческие жертвы, могла стать неисправность проводки, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Как стало известно из источника в ведомстве, пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Возгорание произошло рано утром на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания на улице Промышленности. На момент возгорания площадь пожара составляла 150 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, поскольку существовала угроза распространения огня на соседние дома и помещения.

В тушении пожара принимали участие 137 человек и 51 единица техники. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.