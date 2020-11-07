В России опекунам и попечителям упростили оформление пособий

Москва, 7 ноября. Опекунам и попечителям в России упростили процедуру оформления пособий. Постановление подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кабмина.

«С 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг», — сообщили в Правительстве РФ.

В тексте документа говорится, что теперь законным представителям не нужно будет представлять документы, которые подтверждают их статус. Государственные органы будут получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Отмечается, что «это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун». Речь идет, к примеру, о детских пособиях, разрешениях на бесплатную парковку, льготах на лекарства, а также лечебном питании.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ разрабатывает новые шаги по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.