Звезда фильма «Джентльмены» Генри Голдинг станет отцом

Москва, 7 ноября. Англо-малайзийский актер Генри Голдинг сообщил в своем Instagram-профиле о радостном событии — в 2021 году он станет отцом.

Актер, модель и телеведущий Генри Голдинг поделился двумя снимками на странице в социальной сети, на которых он запечатлен вместе со своей супругой актрисой Лив Ло. На фотографиях отчетливо виден округлившийся живот возлюбленной знаменитости. Подпись к публикации гласит следующее:

«2021 год обещает быть ярче».

Генри Голдинг проснулся знаменитым после роли в фильме «Безумно богатые азиаты» в 2018 году. Также актер стал первым азиатом, появившимся на обложке журнала GQ. Среди самых известных картин Голдинга — романтическая комедия «Рождество на двоих». Его партнером по съемкам стала звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Последний вышедший на экраны фильм с участием Голдинга — криминальная комедия режиссера Гая Ричи. В ней артист сыграл азиатского криминального авторитета по кличке Сухой Глаз.