Эксперт рассказала, насколько повысят пенсии в России

Москва, 7 ноября. Пенсия российских пенсионеров может увеличиваться каждый год на одну тысячу рублей. Об этом сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, пишет Life.ru.

По ее словам, это может произойти в том случае, если общий уровень выплат составляет больше 15 тысяч рублей. Если сумма меньше, то, соответственно, и размер индексации будет ниже.

«Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырех лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на 1 тысячу рублей», — объяснила Наталия Пшеничникова.

Она обратила внимание на то, что повышение коснется неработающих пенсионеров. Пшеничникова предположила, что проект закона об индексации, который ранее приняла Госдума, будет принят в предложенном виде.

Бюджен Пенсионного фонда России (ПФР) предполагает индексацию выплат неработающим пенсионерам. Преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» рассказала, что предусматривается повышение пенсии в 2021 году на 6,3%, в 2022 — на 5,9%, в 2023 — на 5,6%.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум у пенсионеров (ПМП) в России будет расти благодаря использованию новой методики, которая начнет использоваться в субъектах РФ в течение пяти лет.