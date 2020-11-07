Россиянам рассказали, что делать при заражении COVID-19 члена семьи

Москва, 7 ноября. Какие действия предпринимать, чтобы не заразиться коронавирусом, если один из членов семьи болеет, рассказала эпидемиолог Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Все члены семьи заболевшего человека должны оставаться на самоизоляции, сообщила РИА Новости Руженцова. Также нужно сдать тесты на коронавирус, как можно реже общаться с зараженным, носить маски и перчатки при контакте с инфицированным и использовать разную посуду, объяснила эксперт.

Комнату, где находится изолированный, нужно проветривать и дезинфицировать, дополнила Руженцова. Поверхности следует протирать минимум два раза в неделю, подчеркнула эпидемиолог.