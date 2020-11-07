Екатерина Гусева рассказала, как ей удалось отпустить сына

Москва, 7 ноября. Известная российская актриса Екатерина Гусева рассказала, как ей было сложно отпустить сына учиться. Однако звезде удалось найти утешение в подрастающей дочке.

Звезда сериала «Бригада» актриса Екатерина Гусева воспитывает двух детей. Старший наследник артистки Алексей недавно поступил в МГИМО и очень много времени проводит за учебой. Для артистки было сложно отпустить наследника из-под своей опеки.

«Я переключилась на дочь. Сына немножко отпустила, и все произошло безболезненно», — рассказала актриса в YouTube-шоу «Зангалис & К».

После отъезда 22-летнего сына Алексея, все свое внимание Гусева переключила на дочку. Сейчас девочка активно занимается в музыкальном хоре. Наследницу артистка считает очень темпераментной, но пока не понимает, к чему она склонна.

Никто из ее детей не стал идти по стопам матери и уходить в актерскую карьеру. В свое время Гусева разочаровала родителей выбором профессии. Однако ей удалось добиться настоящей славы после съемок в культовом сериале «Бригада».