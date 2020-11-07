Пьяный мужчина в трусах обстрелял мать с ребенком под Выборгом

Ленобласть, 7 ноября. Голый мужчина, находясь в нетрезвом виде, чуть не застрелил мать с сыном в элитном поселке под Выборгом.

Жительница поселка Матросово вечером 6 ноября встретила ребенка, который катался на велосипеде. Вдруг появился пьяный мужчина и начал стрелять в сторону ее сына. Женщина вскрикнула, взяла мальчика и быстро уехала.

Потерпевшая сообщила о хулигане в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские застали 55-летнего мужчину в одних трусах. Оказалось, что стрелок владеет коттеджем и неоднократно угрожал соседям.