Российская нефть Urals обогнала в цене марку Brent почти на 1 доллар

Москва, 7 ноября. Цена нефти сорта Urals выросла в ноябре и торговалась с премией в 0,95 доллара за баррель относительно марки Brent, пишет ТАСС со ссылкой на S&P Global Platts.

Спотовая цена российского нефтепродукта на северо-западе Европы (CIF Роттердам) находилась в диапазоне от 37,4 доллара за баррель до 41,18 доллара за период с 26 октября по 5 ноября, а дисконт к Brent колебался от $0,3 до $0,7 за баррель. В регионе Средиземноморья (CIF Аугуста) стоимость Urals достигала уровня от 37,7 доллара за баррель до 41,35 доллара, а положительный спрэд к Brent составлял $0,6-0,95 за баррель.

Максимальный показатель премии был зафиксирован на торгах 30 октября и 2 ноября и составил 0,95 доллара за баррель, а стоимость нефти достигала 38 долларов за баррель. Премия сократилась до 0,6 доллара за баррель после резкого удорожания продукта до 40,5 доллара за баррель.