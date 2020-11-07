Процесс распространения COVID-19 на Украине вышел из-под контроля

Украинские эксперты-медики прокомментировали решение руководства Минздрава ввести «карантин выходного дня». Эта мера в их глазах выглядит полнейшей глупостью, призванной имитировать борьбу с пандемией коронавируса — в отсутствие действительно эффективных шагов. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал так называемый «карантин выходного дня». Это значит, что уже 14 и 15 ноября в стране будут введены жесткие ограничения, когда работать будет только критическая инфраструктура.

«Мы понимаем, что не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны. Поэтому мы намерены ввести жесткий карантин только на выходные дни, когда у нас будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт», — заявил Степанов.

По его словам, это позволит разорвать цепочку передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом. Рестораны и кафе обяжут работать по выходным лишь в режиме доставки, как весной. В целом по украинским критериям «красной зоны» должны прекратить работу все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов, сельскохозяйственных и АЗС. Все ТРЦ также должны быть закрыты. В Минздраве заявили, что на Украине введут общенациональный локдаун по достижении уровня в 20 тысяч больных COVID-19 в сутки, при 100%-ной заполняемости койкомест в больницах.

Эта мера, анонсированная властью, вызвала весьма неоднозначную реакцию на Украине, особенно в медицинском сообществе. Как сказала на брифинге в Киеве доктор медицинских наук, экс-ректор Национального медицинского университета Екатерина Амосова, введение «карантина выходного дня» — это лишь имитация властью работы над уменьшением заражения.

«Думаю, это никак не повлияет на эпидемическую ситуацию в стране и вряд ли уменьшит число новых случаев заболевания. Остановить расползание коронавируса мог бы только тотальный локдаун с очень жесткой дисциплиной, как в Европе — когда все действительно сидят дома, не шатаются по улицам без крайней нужды и носят маски. Это могло бы прервать нарастание эпидемии и дать государству возможность подготовить новые койки, — заявила она. — Но и это не панацея — всем понятно, что после снятия жесткого локдауна будет новая волна эпидемии. Поэтому жесткие локдауны лишь дают возможность для передышки государству, когда переполнены больницы, не хватает медиков и резко ухудшается качество помощи больным».

Эксперт-медик также рассказала, почему власть не идет на полный локдаун, а пытается изображать борьбу с эпидемией.

«Думаю, наша власть не решится на локдаун по целому комплексу причин, в основном экономических и политических. В общем, это даже правильно, потому что из-за отсутствия доверия к власти украинцы эти правила все равно соблюдать не будут. И дисциплинированные люди пострадают из-за недисциплинированных. Поэтому власть имитацией того, что она что-то делает, вводит этот «карантин выходного дня». Вместо того, чтобы сделать социальные цены на маски или раздавать маски и обеззараживатели на входе в супермаркеты. Но на это, увы, наше государство не способно», — резюмировала доктор наук.

Cопредседатель украинского профсоюза медиков Антон Гура заявил, что карантин в урезанном виде абсолютно ничем не поможет Украине. Он прокомментировал слова Степанова о «карантине выходного дня».

«Какого еще «выходного дня», если сейчас в Киеве максимальный, рекордный прирост зараженных, а горожане спокойно гуляют, отдыхают, курят кальяны, ходят в кафе и в гости? Какой для них может быть «карантин выходного дня», кто его будет соблюдать? — вопросил медик. — На Украине власть занимает странную позицию: мол, «вот, смотрите, мы сделали, а вы не соблюдаете правила, тогда в больницы вы не попадете». По моей неофициальной информации, сегодня практически не осталось мест в больницах, и украинцы очень сильно напряжены и агрессивны. Люди понимают, что в случае чего помощь им никто не окажет. В этот момент власти вводят новый карантин, который никто не соблюдает. А потом, когда вы серьезно заболеете и вам остро понадобится медицинская помощь, они вам скажут: «Сорри, а вас камеры зафиксировали на Крещатике, вы правила карантина не соблюдали, поэтому мы вас не можем положить в клинику, дома лечитесь».

Эта тактика, по словам профсоюзного деятеля, втайне оговаривается в высоких кабинетах Киева, чтобы люди не узнали о ней и не вышли на улицы.

«Но она будет реализована в самое ближайшее время. Уже есть внутренние распоряжения Минздрава, в которых больницам предписано принимать только самых тяжелых больных, а остальные должны при любом раскладе остаться дома. Если же вы не тяжелый, то вас положат в больницу и дадут кислород и аппарат ИВЛ всего за 100 долларов в день в карман заведующему отделением. Думаю, уже очень скоро такие вещи приведут нас к катастрофе», — прогнозирует Гура.

Как сообщила на брифинге завотделом респираторных вирусных инфекций Института эпидемиологии Украины Алла Мироненко, новый карантин не будет эффективен, поскольку граждане уже убедились в бесполезности весеннего локдауна.

«Сколько бы власти ни вводили локдаунов, это не поможет побороть коронавирус. Ведь это не дает иммунитета, а просто разгружает медицинскую систему, чтобы она могла выдержать наплыв зараженных. Ужесточение карантина не защитит от COVID-19, а просто растянет его распространение во времени, — сказала она. — Локдаун, который власти ввели весной, был абсолютно не оправдан. Больных коронавирусом на деле было очень мало, но при этом в стране полностью остановили работу общественного транспорта. Причем метро не работало только на Украине, в других государствах мира подземка продолжала перевозить пассажиров. Это было совершенно неоправданно и глупо. Теперь, когда процесс запущен и десятки тысяч украинцев уже переболели коронавирусом, причем многие из них даже не знают об этом, закрывать ТРЦ и транспорт вообще нет смысла».

Медик пояснила, почему на Украине тысячи человек не в курсе того, что перенесли COVID-19.

«К сожалению, в регионах нет широкого доступа к тестированию больных. В большинстве районов нет вирусологических лабораторий. Поэтому к каждому больному нужно вызывать бригаду из области и ждать, пока она приедет. Врачи не могут так долго ждать, им нужно лечить пациентов, а результат тестирования иногда приходит только через десять дней. За это время человек уже может выздороветь или умереть. Из-за того, что на Украине тестируют далеко не всех, у кого обнаружены симптомы коронавируса, количество больных граждан может быть на порядки больше, чем цифры, которые нам предоставляют в Минздраве, — отметила эксперт. — На фоне общего понимания, что коронавирус очень опасен, многие сознательные граждане остаются дома и не выходят в общество, поэтому пока нет резкого всплеска заболеваний. Но украинцы, занимающиеся самолечением, могут серьезно себе навредить. Не у всех COVID излечивается легко, в итоге многие люди умирают в 40-60 лет. Это происходит потому, что человек вовремя не лечился, ему не оказали своевременно медицинскую помощь».

При этом Мироненко подтвердила, что в украинских больницах «под завязку» забиты реанимации, не хватает коек и врачей.

«Инфекционные больницы и клиники во многих регионах переполнены уже не первую неделю. Сейчас даже в Киеве больного коронавирусом, имеющего тяжелые симптомы, трудно положить в больницу. Врачи скорой помощи говорят, что «раз у пациента хороший кислород, пусть лечится дома». Но больным COVID в тяжелой и средней форме необходимо лечиться в стационаре, с доступом к кислородным аппаратам. Увы, как показала практика, даже всех тяжелых больных обеспечить койкоместами в Киеве невозможно, — констатировала инфекционист. — Украина приблизится к пороговой цифре 20 тысяч больных коронавирусом в сутки еще не скоро. Однако когда мы приблизимся к этому уровню, то локдаун не будет иметь никакого смысла. Он только усложнит жизнь гражданам. Процесс распространения COVID-19 уже сегодня слабо контролируемый, а тогда он полностью выйдет из-под контроля властей».

На данный момент, считает медик, коронавирус еще относительно медленно циркулирует по Украине.