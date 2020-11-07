Россиянам объяснили, зачем больным коронавирусом делают уколы в живот

Москва, 7 ноября. Необходимость делать уколы в живот пациентам с коронавирусной инфекцией объяснил генеральный директор «Таттехмедфарма» Олег Акберов.

Людям при заболевании коронавирусом вкалывают в живот препарат, корректирующий свертываемость крови. Его назначают только после тщательного медицинского обследования. Использовать препарат для профилактики нельзя, поскольку это может грозить негативными последствиями для здоровья, передают «События».

Акберов предупредил, что делать уколы без назначения врача опасно, так как это может привести к ишемическому инсульту, тромбоэмболии, заболеваниям ЖКТ и печени. По словам эксперта, самолечением тоже не стоит заниматься ввиду того, что у любого лекарственного средства есть лечебный и побочный эффекты. Необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы знать точную дозу, которая не навредит организму.