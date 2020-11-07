Азербайджан заявил об отступлении Армении в НКР

Баку, 7 ноября. ВС Азербайджана заявили о вынужденном отступлении армянской армии в Карабахе.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что ВС Армении понесли потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта.

«Среди личного состава имеются убитые и раненные в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке пятого горнострелкового полка ВС Армении», — заявили в Минобороны Азербайджана.

По данным азербайджанской армии, боестолкновения в настоящий момент идут на всех направлениях фронта. В ведомстве также заявили, что в течение минувшего дня ВС Армении подвергли обстрелу из различного вооружения позиции азербайджанской армии на разных участках линии соприкосновения.