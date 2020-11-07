Эксперт спрогнозировал продолжение роста заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва, 7 ноября. Ежедневный прирост числа пациентов с COVID-19 в России будет наблюдаться на протяжении недели, считает эпидемиолог Александр Горелов.

Рост показателей с новыми подтвержденными случаями коронавируса можно наблюдать еще как минимум семь дней, подчеркнул эксперт. По мнению эпидемиолога Роспотребнадзора, о пике заболеваемости COVID-19 в России говорить пока рано.

«Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной», — рассказал Горелов.

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф.﻿﻿ Данные на сайте проекта обновляются ежедневно.