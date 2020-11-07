Мошенники используют фейковый ролик о соцвыплатах для кражи денег у россиян

Москва, 7 ноября. Новый способ кражи денег россиян придумали мошенники.

Об этом рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова. По ее словам, в Сети появился фейковый ролик с выступлениями министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Он заканчивается инструкцией о том, как узнать о причитающихся выплатах от государства.

В комментариях присутствует ссылка на фишинговый сайт, где россиян просят ввести личные данные и номер банковской карты. После ввода у граждан воруют деньги с карты.

Ссылка на ролик приходит в СМС, мессенджерах и по электронной почте. При этом мошенники имитируют аккаунты реальных государственных служб.

Ранее эксперт рассказал о методе психологического давления телефонных мошенников. Они звонят людям и сразу бросают трубку, после чего общительные россияне им перезванивают.