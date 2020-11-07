Китай сообщил о сокращении товарооборота с Россией

Пекин, 7 ноября. Объем товарооборота между Россией и Китаем сократился за период с января по октябрь текущего года, сообщается в докладе Главного таможенного управления КНР.

В годовом исчислении показатель составил 88,195 млрд долларов, уменьшившись на 2,3%. Экспорт из Китая в Россию за десять месяцев вырос на 0,9% и достиг отметки в 40,611 млрд долларов. Импорт российской стороны в КНР упал на 4,8%, до 47,583 млрд долларов.

Товарооборот между странами за октябрь составил 9,352 млрд долларов. Импорт китайской продукции в Россию достиг 4,724 млрд долларов, объем экспорта из РФ равен 4,627 млрд долларов. Последние четыре года объем торговли увеличивался: в 2016 году он вырос на 2,2%, составив 69,52 млрд долларов, в 2017 году — на 20,8%, до 84,07 млрд, в 2018 году — на 27,1%, достигнув 107 млрд долларов, а в прошлом году показатель повысился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов.