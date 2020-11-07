Тимошенко заявила о стратегии Киева по уничтожению украинцев

Москва, 7 ноября. Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что в стране реализуют стратегию уничтожения нации.

«С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации», — раскрыла стратегию Киева Тимошенко.

Она обратила внимание на то, что в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции не хватает больничных коек. Это связано, как считает Юлия Тимошенко, с тем, что при бывшем президенте Украины Петре Порошенко было закрыто более 350 медицинских учреждений. Это было сделано в рамках реформы медицинского сектора.

Лидер «Батькивщины» считает, что закрытие больниц и другие мероприятия, проведенные в рамках реформы, «поставили украинцев на грань выживания».

Тимошенко ранее заявила, что из-за конфликта и президента Украины Владимира Зеленского с Конституционным судом в стране начался «настоящий террор». В «войне за распределение полномочий и ресурсов» власти Украины забыли пандемии коронавируса, добавила она.