Более 130 человек пересекли линию разграничения в ДНР

Донецк, 7 ноября. Более 130 человек пересекли линию разграничения через пункт пропуска «Еленовка» в Донецкой Народной Республике 6 ноября. Об этом говорится в сообщении МЧС ДНР, передает «Донецкое агентство новостей».

С подконтрольной Украине территории в ДНР въехали 93 человека в рамках действия гуманитарного коридора.

«С 8.00 до 19.00 6 ноября 2020 года функционировал на въезд-выезд пункт пограничного и таможенного контроля (ППТК) «Еленовка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять человек обратились за оказанием помощи. На территорию ДНР также было запущено 17 транспортных средств.