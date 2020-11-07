Омский Минздрав возглавил экс-главврач больницы, где лечили Навального

Омск, 7 ноября. Новым главой Минздрава Омской области станет Александр Мураховский, он возглавлял больницу, где лечили Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, широкой общественности Мураховский стал известен после того, как в конце августа этого года в БСМП-1 (где он занимал пост главврача) был доставлен блогер Алексей Навальный. На протяжении 44-х медики спасали его жизнь, а после этого родственники блогера настояли на том, чтобы перевезти его в Германию.

Отставка предшественницы Мураховского Ирины Солдатовой последовала после инцидента 27 октября, когда две машины скорой помощи с включенными сиренами приехали к зданию омского Минздрава, так как в больницах для них не нашлось мест. После этого в Омск с проверкой прибыли представители Минздрава РФ и Росздравнадзора. Губернатор региона Александр Бурков назвал случившееся преступной халатностью».