СМИ: глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заболел COVID-19

Вашингтон, 7 ноября. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщают источники из его окружения.

Они рассказали, что чиновник раскрыл информацию о своем заражении близкому кругу советников после дня выборов в США. До этого новый тип коронавируса «подхватил» Ник Трейнер, политтехнолог избирательной кампании Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg.

Действующий глава Белого дома в начале октября сообщил в Сети о выявлении у него COVID-19. Новым типом коронавируса также заразилась его супруга Мелания Трамп. Через три дня после заявления политик покинул медицинское учреждение, в котором проходил лечение.

В конце октября стало известно, что COVID-19 заболели руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт и советник Майкла Пенса Марти Обст. США по-прежнему занимают «лидирующие» позиции по количеству инфицированных коронавирусом во всем мире. По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено более десяти миллионов зараженных COVID-19.