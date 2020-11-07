Глава Минздрава РФ Мурашко назвал опасные лекарства при COVID-19

Москва, 7 ноября. Антибиотики могут нанести вред при лечении легкой формы коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Соответствующее заявление Михаил Мурашко сделал в эфире Первого канала. Он отметил, что при легком течении коронавируса назначение антибиотиков является не только бессмысленным, но и опасным.

Глава Минздрава РФ также сообщил, что антибиотики помогают только при наличии каких-либо осложнений. Мурашко акцентировал внимание на том, что они не лечат саму инфекцию.

Медицинский блогер и врач-терапевт Алексей Водовозов недавно выразил мнение, что терапия антибиотиками необходима только 10% заболевших COVID-19, передает URA.RU.