Эксперт рассказал о методе психологического давления телефонных мошенников

Москва, 7 ноября. Мошенники звонят людям и сразу бросают трубку, чтобы оказать психологическое воздействие на своих потенциальных «жертв».

Эксперт конкурентной разведки Евгений Ющук в интервью радио Sputnik рассказал, что преимущественно такие звонки осуществляют не сами мошенники, а специальные программы. Их создают, чтобы обзвонить как можно больше потенциальных «клиентов». Таким образом злоумышленники вычисляют наиболее психологически-уязвимых людей.

«Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок», — отметил Ющук.

Он добавил, что мошенники пробивают «один маленький рубеж обороны», когда человек сам перезванивает им, поскольку у него подсознательно уже больше доверия к тому, кто позвонил.

Эксперт отметил, что защититься от таких мошенников очень просто, достаточно никогда не перезванивать по таким номерам. Кроме того, на телефон можно установить защиту от массового обзвона.