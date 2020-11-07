Купленные ЛНР электровозы будут введены в эксплуатацию на следующей неделе

Луганск, 7 ноября. Государственное унитарное предприятие «Луганская железная дорога» приобрела пять электровозов в рамках проекта по улучшению железнодорожной отрасли в ЛНР.

Они будут введены в эксплуатацию после проведения технического обслуживания. Процедура займет около одной недели, отметил министр инфраструктуры и транспорта республики Александр Басов. По его словам, правительство в 2019-2020 годах выделило примерно 450 млн рублей на реализацию двух инвестиционных программ, в ходе которых силами «Луганской железной дороги» были куплены пять пар секций электровозов ВЛ10.

«В настоящее время мы являемся свидетелями поистине судьбоносного события... (Электровозы. — Прим. ФАН) помогут увеличить грузооборот на территории ЛНР», — отметил Басов.

До конца текущего года планируется приобрести еще четыре пары электровозов серии ВЛ10. Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт трех секций эксплуатируемых ранее тепловозов, передает News Front.