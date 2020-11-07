Садальский назвал пиаром иск Первого канала из-за скандала вокруг «Голоса»

Москва, 7 ноября. Первый канал подал в суд на Станислава Садальского из-за заявления о скандале вокруг шоу «Голос» в связи с участием в нем дочери телеведущего Романа Будникова.

Александра Будникова ранее успешно прошла «слепое прослушивание»: ее выбрали все члены жюри. В качестве своего наставника девочка выбрала рэпера Басту. Вскоре после выхода программы в эфир на Александру «посыпались» критика и осуждения со стороны зрителей и, в частности, Садальского. Актер счел Будникову очередной «дочкой Алсу», а начальство шоу обвинил в заранее продуманном сценарии.

В ответ пресс-служба Первого канала заявила, что готовит иски в отношении Садальского, политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова. Все они, согласно утверждениям заявителей, высказали ложные обвинения в адрес «Голоса».

«Я сказал, что думал: что суд нечестный и кумовство процветает», — отреагировал актер.

Скандал ранее прокомментировал один из наставников шоу Валерий Сюткин. По его словам, все решения относительно дальнейшего участия конкурсантов члены жюри принимают самостоятельно.

Такой шум вокруг дочери телеведущего, вероятно, был спровоцирован недавним скандалом на шоу «Голос. Дети». Тогда дочь певицы Алсу Микела выиграла конкурс. Однако аналитики Group-IB провели расследование и выяснилось, что голоса в пользу девочки были «накручены».