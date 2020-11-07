Врач Мясников: самым полезным и дешевым продуктом является селедка

Москва, 7 ноября. Селедка не только самый полезный продукт, но и дешевый. В ней содержится большое количество омега-3, по словам врача и телеведущего Александра Мясникова.

Человеческий организм со временем перестает принимать разные изыски, так как у него происходит перенасыщение вкусовых рецепторов, объяснил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1». По этой причине многие люди отдают свое предпочтение простым продуктам питания.

Доктор посоветовал есть селедку, потому что ее может позволить себе человек любого достатка, а также в ней содержится витамин «молодости» омега-3. Еще в список полезных и простых продуктов вошли картофель, фрукты и овощи в цельном виде, кукурузная каша, коричневый рис и цельнозерновые макароны.