Доктор Комаровский назвал эффективный метод лечения насморка у детей

Москва, 7 ноября. Лучшим «лекарством» от заложенности носа являются регулярные прогулки и поддержание влажного свежего воздуха в комнате, считает врач и Евгений Комаровский.

Доктор на своем официальном сайте сообщил, что насморк один из самых «затянутых» симптомов острых респираторных заболеваний. При простуде заложенность носовых пазух может длиться около семи дней, но остаточные явления в виде «соплей» и «покашливания» могут продолжаться до четырех недель. По мнению Комаровского, лекарственные препараты не поспособствуют скорому выздоровлению детей от этого симптома.

Врач рекомендует родителям не «пичкать» детей медикаментами, а обеспечить им регулярные прогулки на свежем воздухе и проветривать помещения.

Вирусолог Георгий Викулов недавно предостерег россиян от самолечения при диагностированном COVID-19. По мнению доктора, попытки вылечиться самостоятельно только отнимают время и «позволяют» болезни развиться в более тяжелую форму, пишет RT.