Инфекционист Вознесенский оценил список запрещенных при COVID-19 продуктов

Москва, 7 ноября. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил распространенный в Сети перечень запрещенных при COVID-19 продуктов.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко ранее призвал отказаться от соли и употребления спиртных напитков пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет RT. Вознесенский согласился с коллегой, добавив, что соль может спровоцировать сгущение крови, что обострит заболевание. По его словам, употребление соли не рекомендовано при любых респираторных инфекциях.

«Можно смело эти продукты человеку не рекомендовать, тут не ошибешься... Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу», — поддержал специалистов в беседе со СМИ доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он отметил, что от распития алкоголя следует отказаться всем людям. Спиртное пагубно влияет на работу сердца и организма в целом. Кроме того, повышается риск развития онкологических заболеваний.