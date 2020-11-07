Митя Фомин отказался от секса с мужчиной в обмен на карьерный рост

Москва, 7 ноября. Певец Митя Фомин рассказал о пикантном случае из своей жизни. Однажды ему предложили секс ради продвижения по карьерной лестнице.

Митя Фомин находится в отличной форме для своих 46 лет. Он не стесняется публиковать откровенные снимки и часто демонстрирует свое тело в социальных сетях. В связи этим он получает множество комплиментов и предложений интимного характера, передает издание «Собеседник».

Артист признался, что столкнулся с сексуальным домогательством со стороны богатого поклонника. Некий состоятельный человек предложил ему вступить с ним в половую связь. В обмен на это он пообещал Фомину помощь в продвижении творческой карьеры артиста.

Певец не принял предложение и решил рассказать об этом своим поклонникам. Он не стал называть конкретных имен, однако пообещал, что готов сделать обратное, если домогательства со стороны мужчины продолжатся.

Певец спросил у фанатов, как бы они поступили на его месте. Мнение поклонников на этот счет разделилось. Одни высказали солидарность с Митей Фоминым, а другие раскритиковали артиста за отказ от пикантного предложения. Подписчики посчитали, что в настоящее время карьера артиста переживает не лучшие времена и нуждается в поддержке.

Недавно Митя Фомин в интервью телеканалу RT рассказал о своем новом мини-альбоме под названием «Слышь, да ладно». Музыкант считает, что альбом получился разножанровым, поскольку он позволил себе поэкспериментировать с лексикой и аранжировкой.