МЧС объяснило, почему 80% раненных в ДТП умирают за три часа

Москва, 7 ноября. Высокая смертность среди раненных в ДТП в первые часы объясняется потерей крови. Об этом рассказали в МЧС РФ по Волгоградской области.

Потеря крови является самой распространенной причиной гибели пострадавших в авариях. Согласно статистике, из-за этого умирают 80% раненных в первые три часа после ДТП, передает РИА Новости.

Больше половины ДТП спровоцированы несоблюдением водителями правил дорожного движения. Чаще всего речь идет о превышении допустимой скорости движения, игнорировании дорожных знаков, выезде на встречную полосу и управлении машиной в пьяном виде.

В список провоцирующих аварии факторов также вошли плохие дороги и неисправность транспортных средств. Обычно у машин в этом случае наблюдаются проблемы с тормозной системой, рулевым управлением и колесами.

МЧС сообщает, что недавно в Великом Новгороде автобус с 26 пассажирами врезался в здание Новгородского государственного университета. В результате аварии погиб один человек и восемь получили травмы разной степени тяжести, пишет RT.