Врач Болибок назвал самый настораживающий симптом коронавирусной инфекции

Москва, 7 ноября. Самым тревожным симптомом коронавирусной инфекции является одышка. Об этом сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает Lenta.ru.

Частота дыхания у здорового человека составляет от 16 до 20 вдохов в минуту, рассказал врач. При учащенном дыхании начинает развиваться дыхательная недостаточность, объяснил Болибок. Он отметил, что частоту дыхания нужно считать в состоянии покоя.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», — сообщил доктор.

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