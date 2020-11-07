Актриса Паулина Андреева поделилась подробностями со съемок «Метода – 2»

Москва, 7 ноября. Известная актриса Паулина Андреева вернулась к роли Есении в сериале «Метод». Артистка сообщила про сложные моменты со съемок второго сезона.

Съемочный процесс второго сезона сериала «Метод» завершился в 2018 году. Паулина Андреева снова исполнила роль следователя Есении. Девушка, после смерти ее напарника Родиона Меглина, ловит самых опасных маньяков в стране одна.

Меглина в сериале сыграл актер Константин Хабенский. Однако он, несмотря на смерть своего персонажа, все равно снялся во втором сезоне сериала. В новых сериях Есения будет мысленно обращаться к своему наставнику, чтобы найти ответы на каверзные вопросы.

«Один из съемочных дней с Костей нам запомнился особенно. Локацией тогда был морг. Мы были уверены, что это будет фейковый морг, специально обустроенный для съемок», — рассказала Паулина.

Оказалось, что работники морга и труп были реальными, по словам актрисы. Также она рассказала, что им приходилось работать на кладбище. Иногда им приходилось убегать с места съемок, когда появлялась траурная процессия. Андреева сообщила в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, что они не хотели мешать людям, которых переживают горе.

Героиня Паулины в новом сезоне столкнется не только с расследованием жестоких убийств, но и с личными проблемами. Она родит ребенка от мужчины, которого не любит.