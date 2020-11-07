Митингующие заблокировали автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка

Нью-Йорк, 7 ноября. Участники демонстрации заблокировали проезжую часть в юго-восточной части нью-йоркского Манхэттена. Информацию об этом передает корреспондент РИА Новости.

Столкновений с правоохранительными органами пока удается избегать. Однако митингующие предпринимают попытки спровоцировать сотрудников полиции на агрессию. Для этого демонстранты выкрикивают в адрес стражей правопорядка оскорбительные выражения. Также внутри колонны раздаются лозунги Black Lives Matter.

День выборов состоялся в США 3 ноября. Подсчет голосов продолжается на протяжении нескольких дней. Верховный суд страны ранее постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после дня голосования. В случае их подсчета голоса будут учитываться отдельно.