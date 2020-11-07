Обвиняемую в сектанстве звезду «Интернов» госпитализировали 

Москва, 7 ноября. Звезда сериала «Интерны» Юлия Назаренко оказалась в больнице из-за нервного срыва, связанного с травлей.

В шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» 20 октября сын актрисы Николай Назаренко заявил, что его мать состоит в секте, и он не общался с ней уже год, поскольку она его якобы выгнала из дома.

В интервью порталу «Дни.ру» артистка призналась, что находится в ужасном состоянии из-за травли. Сколько она пробудет в больнице, пока неизвестно.

«Диагнозов несколько поставили, включая нервный срыв… На меня объявлена травля одной из телепередач. Уже месяц она продолжается», — рассказала она.

За время травли Назаренко похудела на десять килограммов, ее мучает бессонница, актриса не может нормально питаться.

«В этой передаче, не задумываясь, люди, которые ее делают, просто проехались по моей жизни, по моему младшему ребенку танком. Я не знаю, какие могут еще быть последствия. У меня пока только очень большая внутренняя горечь. Просто мне плохо», — заявила актриса.

Она надеется, что с сыном удастся поговорить по-человечески и решить проблемы лично, а не выносить их на публику.