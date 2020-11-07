Эксперт Куканов сообщил о способах обнаружения человека по номеру телефона

Москва, 7 ноября. Если мошенник узнает номер телефона, то он может использовать его для получения личных данных владельца. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Злоумышленники могут узнать о пользователе через его социальные сети, сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Эксперт отметил, что есть специальный поиск по номеру смартфона.

«Во-вторых, даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу», — пояснил он.

Если данные на ней не закрыты от посторонних людей, то мошенники могут применить их в своих целях при помощи методов социальной инженерии, подчеркнул Куканов.

Особенную осторожность следует проявлять в период пандемии коронавируса, поскольку сейчас тенденция отказа от наличных денег только растет. Так, с начала 2020 года граждане России стали в десять раз чаще совершать денежные переводы по номеру телефона, пишет RT.