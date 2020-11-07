Избитая стримером Mellstroy модель пообещала наказать обидчика

Москва, 7 ноября. Избитая стримером Mellstroy (Андрей Бурим) модель Алена Ефремова пообещала, что «даже за миллион» не заберет свое заявление.

Mellstroy 19 октября во время прямого эфира схватил Ефремову за шею и ударил несколько раз головой об стол. Потерпевшая написала заявление в полицию. В отношении Бурима заведено уголовное дело по статье «Побои». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Ефремова рассказала подробности того дня. По ее словам, она пришла к Буриму по совету знакомого.

«Он сказал, что я смогу познакомиться с популярными звездами и попиариться. Я тоже веду свой блог, поэтому пиар необходим. Но я даже не ожидала, что подобное может произойти», — сообщила девушка.

После скандала врачи диагностировали у Ефремовой серьезную травму головы и множественные ушибы. В Сети девушку обвиняли в жажды наживы и попытке пропиариться за счет Mellstroy. Сама же Ефремова заявляет, что пойдет против стримера до конца.

«Даже за миллион рублей я не заберу заявление из полиции. И знаете почему? Я хочу подать хороший пример девочкам, показать, что с ними не могут так обращаться. И еще очень хочу, чтобы его привлекли к ответственности», — подчеркнула модель.

Ранее Ефремова рассказала, что после того, как широкая общественность узнала, что с ней произошло, ей стали поступать сообщения от девушек, которые также были избиты Буримом. По ее словам, пострадали еще как минимум две девушки. Одна из них также собирается рассказать о случившемся в полицию. Вторая еще не решилась.

В интервью ФАН заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев выразил уверенность, что Mellstroy нужно обязательно назначить судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку то, чем занимается стример, человек «со здоровой головой» явно делать не станет.