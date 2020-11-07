Профессиональный сводник оценил поведение Харламова после развода

Москва, 7 ноября. Поиск нового партнера сразу после расставания с предыдущим — это нормальный процесс, заявил профессиональный сводник Анатолий Алтухов.

В беседе с iReactor руководитель брачного агентства «от Анатолия Ивановича» Анатолий Алтухов на примере расставания шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус рассказал, почему мужчины быстро забывают своих бывших.

После развода юморист вновь стал завидным женихом. В Сети идут бурные споры о том, кто завоевал сердце освободившегося от брака с Асмус Харламова. Многие уверены, что юморист закрутил роман с пышногрудой актрисой Яной Кошкиной.

По мнению Алтухова, причиной развода Асмус с Харламовым является то, что они «не сформировали человеческие отношения и осознанную любовь».

«Они просто сошлись, как животные, для размножения. <…> Романтическое влечение прошло — и все. Потом люди уже терпеть друг друга не могут. Размножились и разбежались», — заявил он.

По мнению эксперта, полигамия абсолютно естественна для человечества. И то, что Харламов сразу после развода завел себе новую девушку — нормально.

Для крепкого брака, по словам эксперта, «должны совпасть три фактора». Партнеры должны быть сексуально привлекательными друг для друга, у них должно совпадать воспитание.

«Но самое главное — как вы подходите друг другу по структуре мозга. В неокортексе (область коры головного мозга. — Прим. ФАН) 300 структур. Женщина должна дополнять мужчину», — подытожил Алтухов.

Суд окончательно расторг юридические отношения Асмус и Харламова 29 октября после восьми лет брака. У пары есть общая дочь Анастасия. Однако о расставании пара объявила еще в июне. Тогда скандальный блогер Лена Миро напомнила, что еще год назад писала о том, что Асмус изменяет своему супругу. По ее мнению, именно измены жены стали главной причиной развода.