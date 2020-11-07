Пикантный снимок Волочковой в коротком полотенце вызвал споры в Сети

Москва, 7 ноября. Новый снимок Анастасии Волочковой в полотенце, длина которого позволяет разглядеть самое «пикантное», вызвал масштабные споры среди поклонников балерины.

Артистка, несмотря на свой возраст, продолжает выступать в домах культуры и работать буквально на износ. Для поддержания хорошей формы звезда часто пользуется услугами массажиста. К одному из таких профессионалов она отправилась после очередной изнуряющей тренировки.

«Сегодня после репетиции так захотелось массажа. Мастер Пай просто волшебница! Спасибо большое ей и всему коллективу за радушный прием и профессиональный массаж», — поделилась Волочкова в Instagram.

На опубликованном фото из массажного кабинета знаменитость предстала практически без одежды. Женщина позирует сидя на матрасе, держа в руках фигуру из полотенец в виде двух лебедей. А вот полотенце на теле балерины предательски задралось, явив аудитории не только длинные ноги кумира, но и зону бикини.

Снимок вызвал шквал комментариев в Сети. Многие теперь гадают, было ли это нижнее белье телесного цвета, или же артистка действительно показала лишнее. Задать Волочковой такой вопрос в социальной сети вряд ли получиться, так как она заблокировала возможность оставлять комментарии.