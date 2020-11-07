Бюллетени в Пенсильвании будут изолированы по решению суда

Вашингтон, 7 ноября. Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные по почте после дня выборов.

В постановлении Верховного суда по иску Республиканской партии США приказывается всем избирательным комиссиям, находящихся в Пенсильвании, отделить бюллетени, полученные по почте после 20.00 3 ноября.

Эти бюллетени должны, по решению суда, содержаться «в надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов» и считаться отдельно.

Республиканцы ранее потребовали отделить полученные после закрытия избирательных участком бюллетени и проверить их законность.

Пенсильвания является одним из немногих число колеблющихся штатов. До последнего подсчитанного голоса не будет ясности, за кого избиратели отдали свои голоса. Главные соперники на выборах республиканец Дональд Трамп и и демократ Джо Байден большую часть времени проводили агитацию именно в этом штате.

Вечером в пятницу телекомпания CNN по результатам обработки 96% бюллетеней в Пенсильвании сообщила, что Байден почти на 20 тыс. голосов опережает своего оппонента Трампа.