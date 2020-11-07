Трамп заявил о неправомерности заявлений Байдена о победе на выборах в США

Вашингтон, 7 ноября. Кандидат на пост нового президента США от демократов Джозеф Байден не имеет права заявлять о своей победе на выборах до окончания судебных разбирательств.

Соответствующее заявление у себя в Twitter опубликовал действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. В своей публикации глава Белого дома подчеркнул, что юридический процесс только начался.

«Джо Байден не должен неправомерно выдвигать претензии на пост президента. Я тоже мог бы выдвинуть такую же претензию. Юридический процесс начинается только сейчас», — говорится в посте Трампа.

Президент США также отметил, что по результатам судебных разбирательств, он может вернуть себе лидерство в ряде американских штатов. Трамп добавил, что в первый день выборов у него был большой отрыв по количеству голосов от Байдена, однако в последующие дни он «загадочным образом исчез».