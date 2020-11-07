Иосиф Пригожин «породнился» со Шреком

Москва, 7 ноября. Поклонники оценили чувство юмора продюсера Иосифа Пригожина, назвавшего сказочного Шрека своей родней.

Уже давно ходят шутки о сходстве Пригожина с зеленым огром из мультфильма. И сам продюсер любит пошутить на эту тему. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором позировал рядом со Шреком и его детьми.

«В окружении родни», — подписал фото Пригожин.

Снимок вызвал небывалый ажиотаж в комментариях, поклонники супруга певицы Валерии оценили его чувство юмора.

«Самоиронией обладают умные и харизматичные личности. Вы классный и добрый», — пишет пользователь под ником meruyert.ms.

«Пригошрековята. Как я обожаю людей с чувством юмора и адекватностью», — добавила tatyavarlamova.

Коллеги и друзья также посмеялись над шуткой Пригожина.

«Порода», — отметил певец Денис Клявер, снабдив комментарий кучей смешливый лайков.

Множество лайков также оставили певица Саша Савельева и премьер Михайловского театра Иван Васильев.