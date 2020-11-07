Певица Ольга Полякова резко ответила на обвинения в «предательстве Украины»

Киев, 7 ноября. Украинская певица Ольга Полякова резко ответила соотечественникам в Сети на обвинения в «предательстве родины» из-за совместного снимка с Филиппом Киркоровым.

Речь идет о фотографии с королем российской эстрады с выступления артистов в Дубае. Снимок был опубликован самим Киркоровым, и в свое время не вызвал осуждений со стороны украинских пользователей социальных сетей. Однако спустя время, возможно с подачи властей или проправительственных СМИ, фото стало поводом для жесткой травли певицы.

Ответ Поляковой не заставил себя долго ждать. Артистка напомнила авторам обвинений, что в январе она гастролировала по Канаде и США, публиковала совместные фотографии и видео с Киркоровым из Майями и Дубаи. Но при этом никакой волны агрессии в ее сторону не последовало.

«Весной, уже во время карантина, мы с Киркоровым вели мое онлайн-шоу, и тогда тоже в мой адрес не прозвучало ни одного кривого слова. Но теперь кому-то очень захотелось, чтобы я стала врагом», — написала Полякова в Instagram.

Певица уверена, что реальной причиной для травли стала ее политическая позиция, неугодная действующему правительству Украины. Также Полякова открыто критиковала власть за «убийство концертного бизнеса» в стране.