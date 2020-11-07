Ивлеева назвала «зашкваром» жениха Бузовой

Москва, 7 ноября. Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева нелестно высказалась о Давиде Манукяне, который состоит в отношениях с певицей Ольгой Бузовой.

Звездная блондинка неоднократно критиковала Ольгу Бузову. Поклонники часто сравнивают их достижения, что приводит Ивлееву в бешенство. Телеведущая считает себя намного лучше Бузовой и часто говорит о своем превосходстве, передает StarHit.

Недавно 29-летняя Ивлеева представила новый блог на своем YouTube-канале. В нем она появилась на новом Lamborghini, на котором развила скорость в 343 километра в час. Во время вождения она решила ответить на блиц-опрос. На вопрос о том, кого она считает «зашкваром», Ивлеева без раздумий ответила: «Даву».

Фанаты считают, что пик соперничества между блогером и певицей был достигнут во время режима самоизоляции. Тогда Бузова вслед за Ивлеевой решила начать серию прямых эфиров со звездными гостями. Это очень возмутило Ивлееву, которая обвинила певицу в подражании и желании «хайпить».

Ольга Бузова, несмотря на критику, продолжает работать и давать концерты. Недавно она стала участницей популярного проекта «Ледниковый период», ради которого встала на коньки. В субботу, 7 ноября, выйдет новый выпуск шоу с участием Бузовой, в котором она примерит на себя образ популярной американской певицы.