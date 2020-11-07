Марина Ким узнала, что заболела COVID-19 за день до родов

Москва, 7 ноября. Известная телеведущая Марина Ким сообщила, что стала мамой. По ее словам, за день до родов она получила положительный тест на COVID-19.

На своей странице в Instagram Ким сообщила подписчикам радостную новость — она родила мальчика. При этом она рассказала, что беременность протекала очень легко, «физическое состояние было потрясающее». Ситуацию осложняло только моральное состояние из-за сложностей с пандемией коронавируса.

Трудности начались за несколько суток до родов. Ким рассказала, что у нее началась бессонница.

«Я противник принимать даже растительные препараты для сна, так как это могло повлиять на ребенка. Поэтому мучилась и загонялась. Появилась тревога близкая к панике», — написала она.

Поскольку роды не наступали в назначенный день, врачи приняли решение вызывать схватки. А для этого нужно было пройти такую формальность, как тест на коронавирус.

«И в субботу ночью приходит положительный результат, а рожать-то уже завтра!» — сообщила Ким.

Поскольку никаких симптомов заболевания не было, решено было подождать результаты повторных тестов, которые оказались отрицательными. Однако вскоре у Ким поднялась температура. Уже после родов КТ показала поражение легких. Девять дней мама провела в больнице без ребенка. К счастью, все закончилось благополучно.

Подводя итог, телеведущая призвала своих подписчиков носить маски и перчатки и стараться соблюдать дистанцию.