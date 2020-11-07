Джейк Джилленхол попал в список «невоспитанных» знаменитостей

Нью-Йорк, 7 ноября. Бывшая официантка Лаура Месробян опубликовала в Tik Tok несколько видео, в которых рассказала о поведении некоторых звезд Голливуда.

Девушка работала в ресторане, популярном среди знаменитых актеров, режиссеров и музыкантов. Ежедневно она наблюдала за поведением звезд, после чего ей захотелось составить личный рейтинг знаменитостей. Поведение известных людей Месробян оценивала по десятибалльной шкале.

Так, актер Джейк Джилленхол, прославившийся ролями в лентах «Горбатая гора» и «Под покровом ночи», получил семь баллов. Официантка призналась, что Джейк «чертовски привлекателен» и с ним было весело общаться. Однако он никогда не оплачивал счета, если трапезничал в компании друзей.

Поведение актрисы Аманды Сейфрид, известной по работам в фильмах «Время» и «Письма к Джульетте», оценили на восемь баллов, а Дакота Фаннинг, снискавшая популярность за участие в «Сумерках», удостоилась оценки в семь баллов. Месробян отметила, что обе актрисы всегда вежливо вели себя с персоналом ресторана.

Самым невежественным завсегдатаем заведения стал режиссер и сценарист Ноа Баумбак, создавший ленты «Брачная история» и «Бесподобный мистер Фокс». Бывшая официантка сказала, что мужчина показался ей не очень приятным и поэтому она «оценила» его на четыре балла. А вот его супруга актриса и режиссер Грета Гервиг, снявшая драму «Леди Берд», получила наивысший балл от Месробян.