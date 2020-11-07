Пульмонолог объяснил, опасно ли ношение масок для астматиков

Москва, 7 ноября. Представляют ли защитные маски опасность для астматиков, рассказал пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

В интервью радио Sputnik заслуженный врач РФ напомнил, что астматики входят в группу риска, поскольку при заражении COVID-19 заболевание у них может протекать в тяжелой форме.

«Известно, что коронавирусная инфекция поражает и бронхи, и альвеолы легких. Поэтому сочетание этих заболеваний очень пагубно сказывается на человеке», — уточнил Карабиненко.

Некоторые люди, страдающие бронхиальной астмой, жалуются, что испытывают в защитной маске дискомфорт. Однако пульмонолог подчеркивает, что маска не представляет для астматиков дополнительной опасности.

«Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска. Если к веществам нет повышенной реакции на возникновение бронхоспазма, носить маски неопасно и даже нужно», — заявил Карабиненко.

С 28 октября в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора о масочном режиме. Россиянам рекомендовано носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.

Как сообщал RT, в России разрабатывают систему технического зрения «Маска». Предполагается, что система поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, посетителями госучреждений, а также оперативно оповещать ответственных сотрудников о нарушениях.