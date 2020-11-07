В Польше ужесточили карантинные меры из-за COVID-19

Варшава, 7 ноября. В Польше вступил в силу частичный карантин из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее жителям Польши можно было посещать музеи, театры, кино и галереи при условии соблюдения социальной дистанции. Теперь на это введен запрет: польские власти временно закрывают учреждения культуры и магазины в торговых центрах, за исключением продовольственных, аптек и пунктов обслуживания.

Гостиницы будут работать только для путешествующих по служебной необходимости. В костелах может находиться ограниченное число прихожан: один человек на 15 кв. метров площади. Жителям рекомендуют не выходить из домов без острой необходимости. Все школьники до 29 ноября переходят на дистанционное обучение.

Если рост заболеваемости не остановится через 7-10 дней, в Польше будет введен общенациональный карантин с ограничением передвижения.

Ранее ФАН сообщал, что с субботы в Греции и Литве до конца месяца вводится общенациональный карантин. Жителям Греции нельзя покидать дома без уважительной причины. Выйти можно будет только на работу, в магазин, или для посещения врача или занятий спортом.

В Литве приостановлена работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов. Магазины, рынки и торговые центры продолжат работу, если смогут обеспечить не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя.