Профессора на Украине отстранили от занятий из-за русского языка

Киев, 7 ноября. Профессор Национального технического университета «Днепровская политехника» Валерий Громов отказался преподавать на украинском языке и был отстранен от занятий.

Как сообщает «ПолитНавигатор», профессор преподавал предметы «Ценностные компетенции специалиста» и философию. На одном из занятий он начал читать лекцию на русском языке. Одна из студенток выразила свое возмущение, потребовав перейти на украинский язык.

«Если вас не устраивает, пишите на меня жалобу. Два языка — одна нация, один язык — руины, а не Украины», — заявил в ответ Громов.

Студентка написала жалобу ректору университета. Уже на следующий день на пару пришли представители комиссии, рассматривающие жалобу. Несколько студентов выступили в поддержку преподавателя, некоторые промолчали. По словам матери пожаловавшейся на преподавателя ученицы, студенты ссылались на то, что в Днепре большая часть жителей говорит на русском языке, «поэтому правильно, что преподают на нем».

«В поддержку украинского языка, кроме дочери, выступил только ее одногруппник. Все остальные промолчали», — написала в Facebook мать студентки.

По данным украинских СМИ, комиссия пока не вынесла решения по данному делу, однако Громов временно отстранен от занятий.

На Украине был принят закон «Об общем среднем образовании», предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык. Меньшинства, говорящие на языках стран Европейского союза, будут обучаться на родном языке до пятого класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке — с 20% до 60% к девятому классу. Русскоговорящие дети смогут учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения будет вестись на государственном языке.