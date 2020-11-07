Большинство школ Украины отказались от учебного процесса на русском языке

Киев, 7 ноября. Около 96 % учебных заведений Украины отказались от обучения на русском языке в соответствии с языковым законом страны.

Уполномоченный по защите государственного языка (так называемый языковой омбудсмен) Тарас Кремень уточнил, что по сравнению с прошлым учебным годом, количество школ, перешедших на государственный язык Украины возросло на 4%, передает «ПолитНавигатор».

«На русском языке продолжают учиться чуть больше 3% учеников, а год назад это было приблизительно 7%. А также обучение на венгерском и румынском, как и в прошлом — менее 1%», — подчеркнул Кремень.

Языковой омбудсмен отметил, что сокращение русскоязычных учеников связано с окончанием переходного периода для учащихся 5-11 классов, предусмотренного законом «о государственном языке».