Штаб Трампа потребовал отмены подсчета бюллетеней в Пенсильвании

Вашингтон, 6 ноября. Предвыборный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа обратился в Верховный суд США с требованием отменить подсчет бюллетеней в штате Пенсильвания.

Речь идет о тех бюллетенях, которые попали в избирательную комиссию штата после окончания дня выборов нового президента США.

Выборы в Соединенных Штатах проводились 3 ноября. Основными претендентами на пост президента США являются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонент, кандидат от демократов Джозеф Байден. Сейчас в нескольких штатах проводится подсчет голосов избирателей, в том числе отправленных по почте.

Недавно Трамп у себя в Twitter написал, что исход президентской гонки в Соединенных Штатах может быть в конечном итоге решен Верховным судом США. По словам действующего лидера страны, во время выборов было учтено слишком много голосов, которые были поданы незаконным образом.