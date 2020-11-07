В ЛНР назвали реальные потери ВСУ с начала года в Донбассе

Луганск, 7 ноября. Потери в рядах ВСУ с начала года составили более 500 военнослужащих, сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Как сообщает пресс-служба НМ ЛНР, киевские силовики регулярно гибнут, подрываясь на собственных минах, из-за беспорядочного минирования местности. Однако украинское военное руководство активно выставляет небоевые потери «как потери, понесенные якобы в результате нарушений режима прекращения огня», подчеркнул Лещенко.

«Всего с начала 2020 года вооруженные силы Украины потеряли более 500 военнослужащих, 90% данных потерь небоевые, которые происходят в результате употребления спиртных напитков, наркотических веществ и неуставных взаимоотношений», — уточнил начальник управления НМ ЛНР.

Он подчеркнул, что «большая часть потерь приходится на подрывы на собственных минах, беспорядочно установленных вблизи населенных пунктов, что также становится причинами ранения и гибели мирных жителей».

«В результате таких инцидентов ВСУ потеряли более 270 человек, из которых около 150 безвозвратно», — говорится в сообщении.

По его данным, с 1 сентября 2020 года пострадавшими от минных заграждений, которые были установлены СВУ около своих позиций, стали 22 украинских военнослужащих, трое из которых от полученных ранений скончались. Наибольшее число подобных инцидентов фиксируется около населенных пунктов Кряковка и Золотое-4.

По словам Лещенко, с 1 сентября двое мирных жителей ЛНР подорвались на минно-взрывных устройствах, оставленных отступающими украинскими войсками в 2014 году.